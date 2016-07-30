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"الجنايات"تحدد مصير المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج خلال ساعات

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"الجنايات"تحدد مصير المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج خلال ساعات "الجنايات"تحدد مصير المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج خلال ساعات
تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، حكمها علي المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج فى إعادة محاكمتهم.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح، لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

وشملت قائمة الاتهامات ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهم الرئيسى محمد نصر القفاص فى واقعة قتل اللواء "نبيل فراج"، وآخرين من المتهمين، وهما ومصطفى حمزاوى، وأحمد الشامى.


>النائب العام:"الجنايات" طلبت رأى المفتى فى إعدام قتلة اللواء نبيل فرج
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