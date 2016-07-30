«صرف المواد الغذائية».. تطبيق ذكي لإيصال المواد المدعّمة

لن تكون للابتكارات الجديدة أي جدوى أو قيمة ما لم تؤثر إيجابيا ويكون لها دور ملموس في حياتنا من خلال تطوير الممارسات والأعمال اليومية وجعلها أكثر سهولة ويسر على المتعاملين في كافة المجالات والقطاعات، من هنا تأتي أهمية الابتكار الذي قام به مجموعة من الطلاب الجامعيين المواطنين بابتكار تطبيق على الهواتف الذكية يوفر الوقت والجهد على الأسر المواطنة المستفيدة من مشروع المواد المدعمة الذي تنفذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وسيجرى تنفيذ الابتكار الجديد في المراكز الجديدة التي ستنشئها المؤسسة.

وسيتم تشييد 17 مركزاً جديداً يصل مساحة الواحد منها 500 متر مربع بهدف تقديم سبل الراحة للمواطنين المستفيدين من دعم المواد الغذائية الذي تقدمه المؤسسة على مستوى الدولة، ومن المقرر استخدام طرق تقنية وتكنولوجية مستحدثة داخل تلك المراكز الكبرى لتسهيل الإجراءات وضمان عدم تعطيل المواطنين المستفيدين من الخدمة.

جاهزية

وقال الطلاب (وهم من إحدى الجامعات الخاصة): إن تطبيق «صرف المواد الغذائية المدعومة» جاهز للاستخدام وتم تنفيذه بالتنسيق مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نيهان للأعمال الإنسانية يمكن تحميله على الهواتف الذكية كافة، يوفر على المواطنين عناء الذهاب إلى مراكز صرف المواد الغذائية في أوقات الدوام الرسمي نظراً لأن البرنامج لا يتقيد بزمان ولا مكان.

وكان الطلاب مبتكرو التطبيق وهم من جامعة الجزيرة قد حصلوا على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المتحرك وتم تكريمهم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الدورة الثانية لجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستويات الوطنية والعربية والعالمية وفئة طلاب الجامعات في دولة الإمارات في القمة الحكومية الثالثة العام الماضي.

وأكد الطلاب أن التطبيق سوف تستفيد منه جميع الأسر المواطنة في الدولة ممن يقومون بمراجعة مراكز صرف الموارد الغذائية القريبة منهم لاستلام المواد المدعمة، وهو الأمر الذي يخفف العناء لا سيما في شهر رمضان ناهيك عن الصعوبة التي يلاقيها رب الأسرة أثناء الدوام الرسمي إلى مراكز الصرف.

آليات

وقال الطلاب إن الفكرة تمخضت نتيجة الوضع الذي كان سائداً من خلال آلية التوزيع التي تخللتها جملة من التحديات، وقالوا إنه بمجرد تحميل المواطن للتطبيق ووضع رقم هويته ورقم هاتفه يقوم النظام بإرسال رسالة نصية بالرقم السري على هاتف المتعامل، ثم يقوم باختيار الأصناف وكمياتها حسب المعايير، التي وضعتها المؤسسة، ويعرض النظام للمتعامل خريطة المركز، ليصل للمواطن تنبيه برسالة بريد إلكتروني ورسالة نصية بتأكيد طلبه ويوفر التطبيق معلومات عن المشروع باللغتين العربية والإنجليزية.

بالأرقام

يبلغ عدد مراكز توزيع السلع المدعمة في دبي والمناطق الشمالية، 19 مركزاً موزعة على دبي في الراشدية والبرشا، و7 مراكز في الشارقة الصناعية، والذيد، والبطايح، وخورفكان، وكلباء، والمدام، ودبا الحصن، و3 مراكز في عجمان وهي مركز المدينة، مصفوت، والمنامة، وفي أم القيوين مركزان في مركز المدينة، وفلج المعلا، وفي رأس الخيمة مركزان الرمس والقصيدات، وفي الفجيرة 3 مراكز وهي مركز المدينة، ومسافي، ودبا الفجيرة.