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سفير الدولة يحضر حفل استقبال رئيس المالديف

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سفير الدولة يحضر حفل استقبال رئيس المالديف سفير الدولة يحضر حفل استقبال رئيس المالديف

حضر عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى سريلانكا سفير غير مقيم لدى المالديف، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف الثلاثاء الماضي بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لاستقلال بلاده.

ونقل السفير خلال لقائه الرئيس المالديفي تهاني وتمنيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدوام الصحة والعافية لفخامته وباطراد التقدم والازدهار لحكومة وشعب المالديف الصديـق.

من جانبه حمل الرئيس المالديفي السفير تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لسموهم دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

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