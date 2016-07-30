5 طرق لمكافحة الرؤوس السوداء فى الوجه

تبدو أزمة الرؤوس السوداء فى الوجه بالغة الوضوح لدى المراهقين الذين هم عادة أكثر عرضة لمثل هذه النوعية من الحبوب التى تظهر فى الوجه، لكن الشكوى تبلغ مداها لدى السيدات.

وفى هذا السياق قدم الموقع الهندى "بولد سكاى" مجموعة من النصائح التى يمكن أن تساعد فى التغلب على ظهور الرؤوس السوداء ، وهى كالتالى:

1- غير أكياس المخدة: قد يبدو ذلك الحل بعيدا عن أرض الواقع لكنه فى الحقيقة حل ناجح جدا أثبت نجاحات عديدة فى حالات مشابهة ، ففى العادة تجذب المخدات نوعيات مختلفة من الأتربة والأوساخ على مدار اليوم وسرعان ما تترسب تلك الأوساخ على الوجه الذى يظل ملتصقا بالمخدة طوال الليل.

2- تنظيف الوجه جيدا: على الجميع التأكد مما إذا كانوا ينظفون وجوههم جيدا أم لا ، فالسبب الرئيس لظهور مثل هذه الرؤوس هو عدم تنظيف الوجه.

3- استخدام الماكياج بحذر: السيدات يتوجب عليهن توخى الحذر فيما يتعلق باستخدام الماكياج فالأمر الذى يبدو بسيطا فيما يتعلق باستخدام المساحيق يمكن أن يسبب بقعا وحفرا فى الوجه ، وعلى كل حال ينبغى وضع أقل كمية من المساحيق أو عدم وضعها إن أمكن.

4- لا تعبث بالروؤس السوداء: محاولة تفتت الرؤوس السوداء باليدين عادة ما فشلت من قبل كما أنها ستفشل يوما بعد يوم، فليست هذه هى الطريقة المثلى لمواجهة الرؤوس السوداء.

5- ترطيب الوجه : يمثل ترطيب الوجه واحدا من الحلول المهمة فلا بد من ترطيب الوجه على الدوام باستخدم الماء .

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