5 طرق لمكافحة الرؤوس السوداء فى الوجه

وفى هذا السياق قدم الموقع الهندى "بولد سكاى" مجموعة من النصائح التى يمكن أن تساعد فى التغلب على ظهور الرؤوس السوداء ، وهى كالتالى:
1- غير أكياس المخدة: قد يبدو ذلك الحل بعيدا عن أرض الواقع لكنه فى الحقيقة حل ناجح جدا أثبت نجاحات عديدة فى حالات مشابهة ، ففى العادة تجذب المخدات نوعيات مختلفة من الأتربة والأوساخ على مدار اليوم وسرعان ما تترسب تلك الأوساخ على الوجه الذى يظل ملتصقا بالمخدة طوال الليل.
2- تنظيف الوجه جيدا: على الجميع التأكد مما إذا كانوا ينظفون وجوههم جيدا أم لا ، فالسبب الرئيس لظهور مثل هذه الرؤوس هو عدم تنظيف الوجه.
3- استخدام الماكياج بحذر: السيدات يتوجب عليهن توخى الحذر فيما يتعلق باستخدام الماكياج فالأمر الذى يبدو بسيطا فيما يتعلق باستخدام المساحيق يمكن أن يسبب بقعا وحفرا فى الوجه ، وعلى كل حال ينبغى وضع أقل كمية من المساحيق أو عدم وضعها إن أمكن.
4- لا تعبث بالروؤس السوداء: محاولة تفتت الرؤوس السوداء باليدين عادة ما فشلت من قبل كما أنها ستفشل يوما بعد يوم، فليست هذه هى الطريقة المثلى لمواجهة الرؤوس السوداء.
5- ترطيب الوجه : يمثل ترطيب الوجه واحدا من الحلول المهمة فلا بد من ترطيب الوجه على الدوام باستخدم الماء .