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لماذا اعتذر سعد المجرد عن استلام جائزة الأغنية المغربية؟

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الجمعة 29-07-2016 20:52

تفوق كل من الفنان سعد المجرد وأحمد شوقي على حاتم عمور بحصولهما على جائزة الأغنية المغربية العصرية المنظمة من قبل "ميديتيل ميوزيك أورد"، بعد مشاركة سعد المجرد بأغنية " لمعلم " وأحمد شوقي بأغنيته " كاينة ولا مكيناش " .

ولم يتمكن سعد لمجرد من تسلم جائزته لعدم تواجده بالمغرب.

يذكر أن " ميديتل ميوزيك أورد " تحتفل كل سنة بالأغنية المغربية، وتنظم حفلها السنوي الذي يشهد تكريم مجموعة من الفنانين المغاربة في عدة أنواع موسيقية.

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سيدتي