لماذا اعتذر سعد المجرد عن استلام جائزة الأغنية المغربية؟

تفوق كل من الفنان سعد المجرد وأحمد شوقي على حاتم عمور بحصولهما على جائزة الأغنية المغربية العصرية المنظمة من قبل "ميديتيل ميوزيك أورد"، بعد مشاركة سعد المجرد بأغنية " لمعلم " وأحمد شوقي بأغنيته " كاينة ولا مكيناش " .

ولم يتمكن سعد لمجرد من تسلم جائزته لعدم تواجده بالمغرب.

يذكر أن " ميديتل ميوزيك أورد " تحتفل كل سنة بالأغنية المغربية، وتنظم حفلها السنوي الذي يشهد تكريم مجموعة من الفنانين المغاربة في عدة أنواع موسيقية.