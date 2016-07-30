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الرجل الأكثر وسامة في ألمانيا.. ممثل عربي الأصل

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الجمعة 29-07-2016 21:19

إختير الممثل النمساوي إلياس مبارك Elyas M'Barek الرجل الأكثر وسامة في ألمانيا. وفي استطلاع للرأي قام به معهد بحوث السوق "مافو"، حصل النجم العربي الأصل على نسبة 21.7% من مجموع تصويت المشاركين في المسابقة.

ويحظى الممثل الشاب بإعجاب كبير خاصة لدى الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، إذ صوتت هذه الفئة بنسبة أكثر من 40% لصالحه.

في المقابل حصل الممثل فلوريان دافيد فيتز على المركز الثاني بنسبة 11.1% من الأصوات، حسب موقع "برومي فلاش" الألماني المتخصص في أخبار المشاهير، فيما احتل ماتياس شفايغهوفر المركز الثالث بنسبة 10.6%.

وينحدر مبارك البالغ من العمر 33 سنة من أم نمساوية وأب تونسي، لكنه ولد وترعرع في ميونيخ بألمانيا. واشتهر منذ العام 2006 من خلال دوره في المسلسل الكوميدي الساخر "التركية للمبتدئين" للقناة الألمانية الأولى (ARD). وهو فيلم يصور حياة عائلة تركية في ألمانيا.

كما قام مبارك بأداء دور البطولة في عدة أفلام أخرى مثل " Fack u Göhte". وحقق الفيلم أثناء عرضه في دور السينما أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة، إذ شاهد الجزء الثاني منه أكثر من 7 ملايين مشاهد، ما يجعله واحداً من أكثر الأفلام نجاحاً في تاريخ السينما الألمانية.

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