الدفاع الروسية: سندرس مقترحات دى ميستورا حول العملية الإنسانية فى حلب

أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أناتولى أنطونوف مساء اليوم الجمعة أن الوزارة ستدرس بعناية مقترحات المبعوث الأممى إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، بشأن تنفيذ العملية الروسية فى حلب.

وأشار أنطونوف - فى بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية - إلى أهمية دور المنظمة الأممية فى تقديم مساعدة إنسانية لأهالى حلب، لافتا إلى أن وزارة الدفاع ترحب بالتوجه الإيجابى لمقترحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، حول تنفيذ العملية الإنسانية الروسية فى حلب.

وشدد أنطونوف على أن وزارة الدفاع مستعدة للتعاون الوثيق والبناء مع كافة المنظمات الإنسانية الدولية، ومع مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أيضا، بالطبع.

>وأوضح أنطونوف أن الممرات الإنسانية فى حلب ستفتح بالاتجاهين، من وإلى حلب، مؤكدا فى الوقت ذاته "أننا لن نسمح باستخدام هذه الممرات من قبل المسلحين للتسلل إلى المدينة، ودعم الارهابيين بالسلاح والذخيرة".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، أعلن الخميس أن الجيش الروسى سيبدأ مع الحكومة السورية، بعملية إنسانية واسعة فى حلب، مشيرا إلى أن 3 ممرات إنسانية ستفتح للمدنيين، وممر آخر للمسلحين الراغبين بتسليم أسلحتهم. ودعا شويجو، المنظمات الدولية للمشاركة فى العملية الإنسانية التى يقوم بها الجانبان الروسى والسورى فى حلب السورية وضواحيها.

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