حظك اليوم برج الثور السبت 30 يوليو 2016

الثور على الصعيد المهني:

>الأجواء تضطرك إلى التعامل مع بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لك، تحاول أن تلطف من طبيعة ملامحك التى لا تقدر على إخفاء ما بداخلك كثيراً، وتتأثر هذه الفترة بعدد من القرارات الروتينية المطبقة فى نطاق العمل، ما يجعلك غير قادر على تنفيذ كثير من خططك التى تحتاج إلى إبداع من نوع خاص. على الصعيد العاطفي:

>مشاعرك الآن مذبذبة بين الاعتراف عن الحب لشخص ما، أو الاستمرار فى مرحلة التلميح فقط، فكثيراً ما يغرى مولود الثور مرحلة ما قبل الاعتراف ويستمتع بالمشاعر التى يعبر عنها من خلال مواقف غير مباشرة، ولا يمكن أن ينكر أحد سحرك الخاص وجاذبيتك التى يعرفها الكثيرون ولا يعرفون سببها الأساسى. برج الثور على الصعيد الصحي:

>مشكلات العظام لا تنتهى ولحل مشاكل الركبة وآلام الظهر عليك بالالتزام بجلسات العلاج الطبيعى ذات الفعالية فى إنهاء مشكلاتك المرضية، وعليك بتوخى الحذر من الأحمال الثقيلة أو التمرينات التى لا تناسب حالتك الصحية الآن. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يتخلى عن أفكاره التى تعتمد على الإبداع من أجل تسيير الأمور فى العمل الأجواء الروتينية تمنع مولود الثور عن تنفيذ مشروعاته التى تتطلب منه تفرغ ذهنى خاص، والفرصة غير متاحة للمطالبة بقسط من الراحة.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365