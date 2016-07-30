أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى السبت 30 يوليو 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى السبت 30 يوليو 2016 حظك اليوم برج الجدى السبت 30 يوليو 2016

الجدى على الصعيد المهني:


>انتبه إلى يدور حولك، والأجواء المهنية لا تساعدك على تقديم الشكاوى الجديدة التى تجعلك محل سخط من رؤسائك فى العمل، أنت من الشخصيات التى لا تفضل التعامل مع الضغط والأجواء المتوترة، الفرصة حالياً غير متاحة لتنفيذ مشروعات طرحت أفكارها من قبل والترقيات ستتأخر قليلاً.

على الصعيد العاطفي:


>ذكريات تتسبب لك فى كثير من الحزن بسبب فقد أصحابها، لكنها دائماً تأخذك إلى أشياء بعيدة وأشخاص قد رحلوا عنك منذ فترات، بالرغم من وفائك لأصدقائك إلا أنك قد تغضب منهم بسبب عدم تقدير ذكرياتك التى تمثل لك شيئا كبيرا فى حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>الابتعاد عن تناول السكريات سيفيدك كثيراً فى الفترة القادة والحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة ستعيد النضارة والإشراق إلى وجهك ولاتنسى أن ممارسة الرياضة ستعطيك الكثير من القوة البدنية والذهنية .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يلقى قبولا ضغوطاً من رؤسائه فى العمل بعد التوترات التى تشهدها الأجواء العملية هذه الفترة، ربما تكون الحالة النفسية السيئة سببا فى كثير من ساعات الأرق التى يقضيها يومياً، الابتعاد عن المشروبات المنبهة سيساعدك كثيراً

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى