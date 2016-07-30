حظك اليوم برج الجدى السبت 30 يوليو 2016

الجدى على الصعيد المهني:

>انتبه إلى يدور حولك، والأجواء المهنية لا تساعدك على تقديم الشكاوى الجديدة التى تجعلك محل سخط من رؤسائك فى العمل، أنت من الشخصيات التى لا تفضل التعامل مع الضغط والأجواء المتوترة، الفرصة حالياً غير متاحة لتنفيذ مشروعات طرحت أفكارها من قبل والترقيات ستتأخر قليلاً. على الصعيد العاطفي:

>ذكريات تتسبب لك فى كثير من الحزن بسبب فقد أصحابها، لكنها دائماً تأخذك إلى أشياء بعيدة وأشخاص قد رحلوا عنك منذ فترات، بالرغم من وفائك لأصدقائك إلا أنك قد تغضب منهم بسبب عدم تقدير ذكرياتك التى تمثل لك شيئا كبيرا فى حياتك. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الابتعاد عن تناول السكريات سيفيدك كثيراً فى الفترة القادة والحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة ستعيد النضارة والإشراق إلى وجهك ولاتنسى أن ممارسة الرياضة ستعطيك الكثير من القوة البدنية والذهنية . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يلقى قبولا ضغوطاً من رؤسائه فى العمل بعد التوترات التى تشهدها الأجواء العملية هذه الفترة، ربما تكون الحالة النفسية السيئة سببا فى كثير من ساعات الأرق التى يقضيها يومياً، الابتعاد عن المشروبات المنبهة سيساعدك كثيراً

شبكةعيونالإخبارية

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