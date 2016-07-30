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حظك اليوم برج الميزان السبت 30 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 30 يوليو 2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 30 يوليو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>الحظ حليفك اليوم، وتبدأ فى وضع أولى الخطوات فى مشروع كنت تفكر فيه منذ فترة طويلة، وتجد دعما من أشخاص قريبين بعيدين عن محيط العمل، وتقابل مجموعة بسيطة من العراقيل التى ستتغلب عليها بفضل صبرك، وأفكارك الحكيمة، التى ستجد فيها مخرجا لمعظم الأزمات، وتعسرا ماليا سينتهى سريعاً.

على الصعيد العاطفي:


>تفكر فى أخذ خطوات جادة فى علاقتك بشريك حياتك، وتفصح عن المشاعر التى حملتها فى قلبك وأغلقت عليها منذ فترة كبيرة، الوقت ملائم للتعبير عن حبك، وتفكر فى طريقة جديدة بعيدة عن الشكل التقليدى لمفاجئة الحبيب، أنت دائماً تفضل عنصر المفاجأة خاصة فى المواقف العاطفية والاجتماعية التى تشعرك بأن الروتين لا مكان له.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية جيدة جداً، وربما تكون هذه الأيام هى أكثر الفترات ابتعاداً عن الضغط العصبى والتوتر، تحتاج فقط إلى زيادة ساعات نومك، وممارسة الرياضة المفضلة لك وقراءة الكتب التى أهملتها منذ فترة حتى تستطيع المحافظة على تركيزك واتزانك الذهنى، والعصائر الطبيعية أفضل صديق لك فى هذه الفترة

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان، أن يعيش أياما مختلفة يشعر فيها بتغير حقيقى نحو الأفضل، ويجد دعما كبيرا من أشخاص بالرغم من قربهم، إلا أن دعمهم لم يكن متوقعاً، والحياة العاطفية ستمر بمنحنيات إيجابية تفيد علاقاتك بشريك حياتك، والحالة الصحية فى أعلى مستوياتها.

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مصر 365

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