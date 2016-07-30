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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>ستصل اليوم الى حل جذري لمشكلاتك المادية ستاخذ خطوات جدية لحل هذه المشكلات، سببت لك هذه المشكلات بعض الضغوط ولكنك ستستطيع أن تتحكم في مصروفاتك، الحل والطريقة التي اخترتها قد تكون صعبة قليلا، ولكن تاكد انك اتخذت القرار الصحيح

على الصعيد العاطفي:


>ستميل الى ان تكون عقلاني كثيرا في علاقتك العاطفية، سيفيدك هذا التفكير في حل المشكلات بينك وبين شريك حياتك ولكن لا تكون عصبي او هجومي في التعامل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تتمتع اليوم بقدر كبير من الطاقة، قد تمارس تمرينات رياضية جديدة اليوم، فاليوم وقت مناسب لتعتني بنفسك وان تعزز اهدافك التي تريدها في نظامك الصحي.

.توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>كنت تتسرع قليلا في اتخاذ بعض قراراتك، لكن اليوم ستتعلم جيدا اهمية التخطيط لاتخاذ القرار الصحيح،فمن اليوم ستشهد كل قراراتك تخطيط جيد انت لم تتاخر تماما في هذا التغيير.

السرطان الصحة والعافية برجك.

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مصر 365

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