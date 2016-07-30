برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

.توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>ستصل اليوم الى حل جذري لمشكلاتك المادية ستاخذ خطوات جدية لحل هذه المشكلات، سببت لك هذه المشكلات بعض الضغوط ولكنك ستستطيع أن تتحكم في مصروفاتك، الحل والطريقة التي اخترتها قد تكون صعبة قليلا، ولكن تاكد انك اتخذت القرار الصحيح>ستميل الى ان تكون عقلاني كثيرا في علاقتك العاطفية، سيفيدك هذا التفكير في حل المشكلات بينك وبين شريك حياتك ولكن لا تكون عصبي او هجومي في التعامل.>تتمتع اليوم بقدر كبير من الطاقة، قد تمارس تمرينات رياضية جديدة اليوم، فاليوم وقت مناسب لتعتني بنفسك وان تعزز اهدافك التي تريدها في نظامك الصحي.>كنت تتسرع قليلا في اتخاذ بعض قراراتك، لكن اليوم ستتعلم جيدا اهمية التخطيط لاتخاذ القرار الصحيح،فمن اليوم ستشهد كل قراراتك تخطيط جيد انت لم تتاخر تماما في هذا التغيير.

السرطان الصحة والعافية برجك.