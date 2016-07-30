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برج الدلو حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>سيقوم احد ممن حولك بالتفاخر بانجاز قام به، فلا تظهر أي ضيق فهذا ما يريد ان يشعر به، حافظ على ثباتك الانفعالي فانك قمت بانجاز نفس المهام، ستحصل على اكثر مما تريد من الناحية المادية.

على الصعيد العاطفي:


>كل شخص لديه ما يميزه ويريد ان يعبر عن نفسه بحرية، ولكنك تقييد شريك حياتك، فهذا خطأ تماما اترك شريك حياتك يعبر عن نفسه بالشكل الذي يريده، فهذا سيعزز علاقتكم.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تدرك تماما المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب سوء اتباعك نظام صحي، وقد تحتاج الى بعض الفحوصات فهذا يعتبر مؤشر خطير نوعا ما، عليك اتباع اسلوب حياة صحي وافضل لتتجنب أي مخاطر.

.توقعات علماء الفلك لبرج الدلو


>بالرغم من زيادة مسئولياتك بعض الشيء الا انك لا تشعر كثيرا بالارهاق، وهذا سيساعدك على انجاز الكثير من المهام، ولكن تترك الأمور تسير دون حساب فخذ قسط من الراحة كي تستعيد طاقتك.
>، وهذا سيؤثر عليك بشكل كبير ولا تستطيع انجاز الكثير من المهام، فعليك ان تاخذ قرار جاد باتخاذ نظام صحي وغذائي صحيح.
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مصر 365

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