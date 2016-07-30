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برج السرطان حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>ستغير كثيرا في حياة من حولك، ستشارك في بعض الاعمال الخيرية والتي ستاخذ قدر كبير من وقتك، فعليك اتخاذ قرارات حازمة فيما يخص الوقت الذي تقضيه في هذه الاعمال الخيرية.

على الصعيد العاطفي:


>تحدث بعض المشاجرات بينك وبين شريك حياتك، لا تنفعل بشكل سريع ولا تسرد في الحجج، اهتم قليلا باطفالك واقضي وقت ممتع معهم، فالاهتمام بالانشطة العائلية تكون امتع اليوم من الانسطة التي تقوم بها مع شريك حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>اليوم هو القوقت المناسب لبدء نظام غذائي جديد،ركز جيدا في نظامك الغذائي، ولا تتجاهل أي عادات غذائية صحية كنت لا تبالي بها الفترة الماضية، فأن تكون صحتك جيدة امر لا يقل اهمية عن أي شيء اخر، اذهب لجلسات اليوغا او التدليك.

.توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>ستحضر اليوم مؤتمر او ندوة، قد يحدث التباس في أمر ما يسبب لك احراجا، حافظ على هدوءك وثباتك الانفعالي.

السرطان الصحة والعافية برجك.
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مصر 365

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