برج السرطان حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

.توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ستغير كثيرا في حياة من حولك، ستشارك في بعض الاعمال الخيرية والتي ستاخذ قدر كبير من وقتك، فعليك اتخاذ قرارات حازمة فيما يخص الوقت الذي تقضيه في هذه الاعمال الخيرية.>تحدث بعض المشاجرات بينك وبين شريك حياتك، لا تنفعل بشكل سريع ولا تسرد في الحجج، اهتم قليلا باطفالك واقضي وقت ممتع معهم، فالاهتمام بالانشطة العائلية تكون امتع اليوم من الانسطة التي تقوم بها مع شريك حياتك.>اليوم هو القوقت المناسب لبدء نظام غذائي جديد،ركز جيدا في نظامك الغذائي، ولا تتجاهل أي عادات غذائية صحية كنت لا تبالي بها الفترة الماضية، فأن تكون صحتك جيدة امر لا يقل اهمية عن أي شيء اخر، اذهب لجلسات اليوغا او التدليك.>ستحضر اليوم مؤتمر او ندوة، قد يحدث التباس في أمر ما يسبب لك احراجا، حافظ على هدوءك وثباتك الانفعالي.

السرطان الصحة والعافية برجك.

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