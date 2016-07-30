ضبط 2238 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مستوى المحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور حملاتها المرورية لضبط المخالفات، ومعاقبة المخالفين لقواعد وآداب المرور، بهدف إلزام المواطنين بالسير حسب تعليمات إدارات المرور حرصا على سلامتهم.

وتمكنت الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى المحافظات من ضبط 2238 مخالفة مرورية لدراجات بخارية تسير بدون لوحات معدنية، وتم حجز 338 منها، وتهدف تلك الحملات لتقليل العمليات الإرهابية التى تستهدف الشرطة.

http://www.youm7.com/story/2016/7/28/ضبط-2036-دراجة-بخارية-بدون-لوحات-معدنية-على-مستوى-المحافظات/2818889# ' target='_blank'>ضبط 2036 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مستوى المحافظات

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