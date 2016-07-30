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برج القوس حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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ستشعر بالكثير من التوتر وتشعر انك لن تستطيع انجاز مهامك، فافضل حل ان تاخذ يوم اجازة وتخرج للتتنزه، فهذا سيشحن طاقتك ويجعلك تنتج بشكل افضل.

على الصعيد العاطفي:


>تسبب لك بعض الضغوطات خارج العمل لبعض الضغوطات في حياتك العاطفية، عليك ان تعرف انك يجب ان تفصل تماما بين حياتك العاطفية وحياتك العملية، سيدعمك شريك حياتك اليوم بشكل كبير.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>تستمتع اليوم بصحة جيدة، يجب ان تعتني بصحة عائلتك، قد يشعر واخد من عائلتك ببعض التعب وقد تحتاج الى تمريضه، وعليك ان تعرف ان صحة ونقاء ذهنك اساسها صحة جسمك.

.توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>ستجني اليوم ثمار كل ما بذلته من مجهود في حياتك المهنية والشخصية، تستمتع اليوم بتقدير كل من حولك لما بذلته من مجهود وانجازات.

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مصر 365

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