حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 30 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجيتك في العمل والطريقة التي تدير بها شئون عملك فحاول أن تفعل ذلك في أسرع وقت وتتخلى عن الطرق القديمة التي لا تحقق لك النجاح المطلوب.>من المهم أن يعرف شريكك القيمة التي يمثلها بالنسبة لك لا تخف من هذا فلن يستغل ذلك ضدك ولن يسيء استغلال مكانته لديك.>التوتر والانفعالات الداخلية المكبوتة تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية لك وأنت لا تتخيل أبدًا أن كل هذه المشاكل سببها الضغط العصبي أو التوتر، حاول أن تسترخي قدر الإمكان وستجد أن الكثير من مشاكلك الصحية تلاشت.>تجد نفسك فجأة محاطًا بالكثير من الناس ، الذين يشيدون بك ويحسنون معاملتك ولكن هذا لا ينبغي أبدًأ أن يجعلك تتوه عن الأشخاص الذين يحبونك فعلاً لأن بين من حولك أعداءً مستترين.