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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 30 يوليو 2016

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 30 يوليو 2016 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 30 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجيتك في العمل والطريقة التي تدير بها شئون عملك فحاول أن تفعل ذلك في أسرع وقت وتتخلى عن الطرق القديمة التي لا تحقق لك النجاح المطلوب.

على الصعيد العاطفي:


>من المهم أن يعرف شريكك القيمة التي يمثلها بالنسبة لك لا تخف من هذا فلن يستغل ذلك ضدك ولن يسيء استغلال مكانته لديك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>التوتر والانفعالات الداخلية المكبوتة تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية لك وأنت لا تتخيل أبدًا أن كل هذه المشاكل سببها الضغط العصبي أو التوتر، حاول أن تسترخي قدر الإمكان وستجد أن الكثير من مشاكلك الصحية تلاشت.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>تجد نفسك فجأة محاطًا بالكثير من الناس ، الذين يشيدون بك ويحسنون معاملتك ولكن هذا لا ينبغي أبدًأ أن يجعلك تتوه عن الأشخاص الذين يحبونك فعلاً لأن بين من حولك أعداءً مستترين.

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مصر 365

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