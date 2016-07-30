حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 30 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
>من المهم أن تعمل على تحسين قدراتك على التواصل مع الآخرين لأن هذه الميزة التى تنقصك لتتقدم أكثر فى عملك وتحقق نجاحًا أكبر وتقلل من خسائرك فى الفترة الأخيرة.
على الصعيد العاطفي:
>تشعر بالخوف من الوحدة وهو ما قد يدفعك إلى ارتكاب حماقات كثيرة على الصعيد العاطفى حاول أن تأخذ قراراتك بحكمة أكثر وتتريث كى لا تندم فى ما بعد. ㅤ
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية جيدة بشكل عام وكل المتاعب التى تشعر بها سببها أنك تعيش بأسلوب سىء جدًا وسببها الرئيسى الاضطراب فى مواعيد النوم وهى كلها عادات سيئة بمجرد أن تتركها ستتحسن على الفور.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>من المهم أن تعتنى بنفسك وبصحتك اليوم واحترس من أى شىء يمكن أن يعرضك لحادث لأنك أكثر عرضة للحوادث والإصابات اليوم.