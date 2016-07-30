حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 30 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>من المهم أن تعمل على تحسين قدراتك على التواصل مع الآخرين لأن هذه الميزة التى تنقصك لتتقدم أكثر فى عملك وتحقق نجاحًا أكبر وتقلل من خسائرك فى الفترة الأخيرة.>تشعر بالخوف من الوحدة وهو ما قد يدفعك إلى ارتكاب حماقات كثيرة على الصعيد العاطفى حاول أن تأخذ قراراتك بحكمة أكثر وتتريث كى لا تندم فى ما بعد. ㅤ>حالتك الصحية جيدة بشكل عام وكل المتاعب التى تشعر بها سببها أنك تعيش بأسلوب سىء جدًا وسببها الرئيسى الاضطراب فى مواعيد النوم وهى كلها عادات سيئة بمجرد أن تتركها ستتحسن على الفور.>من المهم أن تعتنى بنفسك وبصحتك اليوم واحترس من أى شىء يمكن أن يعرضك لحادث لأنك أكثر عرضة للحوادث والإصابات اليوم.