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برج العذراء حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 30 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>رحب بكل فرص السفر التى تأتيك اليوم، فهذه فرصة جيدة لتحقيق مكاسب مالية، وأولئك من يدرسون سيصلهم فرص عديدة غير متوقعة، ادرس الأمور بهدوء ولا تتعجل في اختياراتك.

على الصعيد العاطفي:
>

قد تكون في وضع أن تختار بين طريقك وبين شريك حياتك، لا تفتح هذا الموضوع مع شريكك وتعامل معه بهدوء، حاول أن تحسن علاقتك بشريكك ولا تجعل أي مؤثرات خارجية تضعف هذه العلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>احتمالية أن تعاني من بعض الإصابات اليوم كبيرة فعليك أن تكون حريصا لتتجنب هذه الإصابات، لا تتجاهل زيارة الطبيب، حاول أن تمارس التمرينات الرياضية وأن تذهب إلى جلسات اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>

مزاجك اليوم جيد وسترى كل الأشياء جميلة، قد يكلفك هذا بعض النفقات الزائدة، قد تذهب لإجراء بعض العلاجات التجميلية، حاول أن تستمتع بوقتك.

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مصر 365

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