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حظك اليوم برج الأسد السبت 30 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الأسد السبت 30 يوليو 2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 30 يوليو 2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:


>تواجه مشكلات على نطاق واسع فى جميع النواحى العملية، وتحتاج إلى جهد كثير فى الفترة القادمة لتعوض الخسائر التى أنتجتها هذه المشكلات لا تندم على وقت ضاع فى اتخاذ قرارات مصيرية تبنى عليها حياتك القادمة، أنت من القلائل الذين يعرفون قدر أنفسهم ولا يحتاجون إلى ثقة مكتسبة من أحد.

على الصعيد العاطفي:


>حالة نفسية متوترة تسيطر عليك، ومشاعر مضطربة بعدما تقابلت مع الأشخاص المقربين منك، ووجدت كثيرا من المواقف السلبية و تساقط الأقنعة يجبرك على إعادة ترتيب أولوياتك فى التعامل مع الأشخاص، وتغيير قريب جداً فى قائمة اهتماماتك الشخصية التى لم تغيرها منذ فترة، لكن الظروف الحالية تجبرك على ترتيبها من جديد حتى تتخلص من السلبيات فيها.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>لن تجد حلولا إيجابية فى التعامل مع المسكنات والمهدئات لتعالج بها الأرق اليومى، ربما يكون التفكير الزائد والضغوط النفسية التى تعانى منها السبب فى ذلك، الذهاب إلى دكتور أمراض نفسية لا عيب فيه، فحالتك تسوء يومياً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيد ترتيب حسابته وترتيب أولوياته الشخصية بسبب المواقف المتناقضة التى يواجهها مع كثير من الأصدقاء، لا يمكن أن يستسلم مولود الأسد للنفاق الذى يقابله من بعض الأفراد المواجهة هى الحل بالنسبة له.

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مصر 365

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