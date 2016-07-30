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المرور: كاميرات مراقبة لمتابعة محيط أعمال تطوير كوبرى دار السلام

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المرور: كاميرات مراقبة لمتابعة محيط أعمال تطوير كوبرى دار السلام المرور: كاميرات مراقبة لمتابعة محيط أعمال تطوير كوبرى دار السلام
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى دار السلام، مع إغلاق الاتجاه القادم من دار السلام إلى الكورنيش، ووضع حواجز حديدية وعلامات إرشادية لإزالة أى أعطال أو مرورية مع انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات، والإبلاغ عن أى معوقات مرورية.

وأكد مصدر أمنى أنه سيتم إغلاق الكوبرى بشكل جزئى نتيجة أعمال التطوير ورفع كفاءة الكوبرى، من خلال إحلال وتجديد فواصل الكوبرى، على أن يتم إغلاق الاتجاه المقبل من دار السلام إلى الكورنيش على أن يستخدم الاتجاه الآخر فى الذهاب والعودة.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تستمر الأعمال حتى 30 يوليو الجارى وتكون الأعمال ليلا ونهارًا، وستتم مراقبة الحركة المرورية بمحيط الأعمال بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان، كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

- إنشاء وحدة مرورية جديدة أسفل دائرى المنيب لخدمة أهالى منطقة الهرم

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مصر 365

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