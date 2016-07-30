"ديلى ميل" تكشف عن كريم يمنع عدوى الجروح دون قتل البكتيريا

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على كريم حديث تم ابتكراه من البروتينات يمكن أن يمثل نقطة تحول فى المعركة ضد الجراثيم.

ويؤكد العلماء أن هذا الكريم يمنع العدوى من دون قتل البكتيريا مباشرة ويمنع المقاومة للمضادات الحيوية، وقد تم اختبار هذا العلاج على نموذج من الجلد فى المختبر، ويمكن أن يكون جاهزا للتجارب السريرية فى أقل من ثلاث سنوات.

وقال العلماء إنه يمكن أن يساعد المستشفيات فى القضاء على عبء العدوى من التقرحات والقرح.

ووجد العلماء الأمريكيون أن هذا الكريم الذى يدعى “tetraspanins” يتكون من مجموعة من البروتينات كما أظهرت نتائج الأبحاث أنه علاج آمن وفعال.

وأوضح العلماء أن الالتهابات الجلدية، مثل "قروح الفراش" يمكن أن تكون مقلقة للغاية بالنسبة للمرضى الذين قد يصابون بها لصعوبة التعامل معها، كما أنها تشكل مشكلة كبيرة للرعاية الصحية الحديثة.

ويأمل العلماء أن يكون هذا العلاج الجديد وسيلة مساعدة فى تخفيف عبء الالتهابات الجلدية فى كل من المرضى والخدمات الصحية مع توفير رؤية جديدة حول التغلب على التهديد من مقاومة الجراثيم للأدوية المضادة لها.

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