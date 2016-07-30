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مدرب الزمالك: لن نحقق المستحيل في 3 أيام

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مدرب الزمالك: لن نحقق المستحيل في 3 أيام مدرب الزمالك: لن نحقق المستحيل في 3 أيام

أكد مؤمن سليمان المدرب العام لنادي الزمالك والذي يتولى منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، أن الفريق ينتظره مباريات هامة للغاية في الفترة المقبلة.

الزمالك أعلن رسميا قبول استقالة محمد حلمي بعد الخسارة أمام صن داونز قبل أن يؤكد مرتضى منصور رئيس النادي أن المدرب الجديد أجنبي. (طالع التفاصيل)

وقال سليمان: " نعرف أننا لن نستطيع تحقيق المستحيل في 3 أيام، لكن سنعمل على خلق روح عالية بين اللاعبين وحل الأزمات".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "أشكر إدارة الزمالك على ثقتهم بي وهذا يضع المسؤولية الكبيرة فوق عاتقي".

وواصل "أمامنا 10 أيام هامة مقبلة وهدفنا تجاوز تلك الفترة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس قبل أن يستضيف إنيمبا النيجيري في لقاء حسم التأهل في دوري الأبطال".

وأتم مؤمن سليمان حديثه قائلا "هدفنا الآن هو المنافسة على بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير وتعويض خسارة الدوري".

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