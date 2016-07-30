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صراع الصفقات – دوري الأبطال يحسم انتقال سمير نصري لروما

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صراع الصفقات – دوري الأبطال يحسم انتقال سمير نصري لروما صراع الصفقات – دوري الأبطال يحسم انتقال سمير نصري لروما

اقترب سمير نصري لاعب مانشستر سيتي من الانضمام لفريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن نادي روما اتفق مع اللاعب الفرنسي على الانضمام له، بعدما خرج من حسابات بيب جوارديولا المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي.

ووافق نصري على الانضمام لصفوف روما لكن بشرط واحد هو أن يتأهل روما لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب روما في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وانضم سمير نصري البالغ من العمر 29 عاما إلى نادي مانشستر سيتي في عام 2011 قادما من أرسنال، لكنه في الموسمين الماضيين خرج من التشكيلة الأساسية للفريق بعدما تراجع مستواه بشكل كبير.

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