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صدمة في ليفربول.. كاريوس يتعرض للكسر وكلوب مجبرا على مينيوليه

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صدمة في ليفربول.. كاريوس يتعرض للكسر وكلوب مجبرا على مينيوليه صدمة في ليفربول.. كاريوس يتعرض للكسر وكلوب مجبرا على مينيوليه

تعرض لوريس كاريوس الحارس الألماني الجديد لنادي ليفربول لإصابة ستبعده عن بداية الدوري الإنجليزي.

وأعلن نادي ليفربول رسميا عن إصابة كاريوس بكسر في اليد سيبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع.

وتعاقد ليفربول مع لوريس كاريوس هذا الصيف قادما من نادي ماينز الألماني.

وبذلك سيغيب الحارس الجديد عن مباريات ليفربول في الدوري أمام فرق أرسنال – بيرنلي – توتنام – ليستر سيتي – تشيلسي.

وبذلك ستكون الفرصة متاحة مرة أخرى أمام سيمون مينيوليه الحارس البلجيكي للمشاركة بشكل أساسي رغم استقدام حارسين جديدين في سوق الانتقالات.

وكان ليفربول قد تعاقد مع حارسين جديدين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، هما لوريس كاريوس وأليكس مانينجر الحارس النمساوي.

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