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رئيس مجلس منوف يفض تجمهر أهالى كفر فيشا بالمنوفية بعد سقوط 3 أشخاص ببالوعة صرف

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رئيس مجلس منوف يفض تجمهر أهالى كفر فيشا بالمنوفية بعد سقوط 3 أشخاص ببالوعة صرف رئيس مجلس منوف يفض تجمهر أهالى كفر فيشا بالمنوفية بعد سقوط 3 أشخاص ببالوعة صرف
تمكن المهندس مجدى سعد رئيس مجلس مدينة منوف، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف، فى فض تجمهر المئات من أهالى قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أمام محطة الصرف الصحى بالقرية، وذلك احتجاجًا على سقوط 3 أفراد من أهالى القرية ببالوعة صرف صحى مفتوحة دون غطاء حديدى، حيث سقط أحدهم وحاول الآخرين إنقاذه.

وعقب انتقال قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، تم إنقاذ شخصين واستخراج الثالث جثة هامدة، وتم نقلهم إلى مستشفى منوف العام.

وأكد رئيس مجلس مدينة منوف، أنه يتابع حالة المصابين داخل مستشفى منوف العام.

التجمهر-(1)

التجمهر-(2)

مصرع 3 أشخاص بالمنوفية إثر سقوطهم فى بالوعة صرف.. والأهالى يتجمهرون
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