“سما المصرى” تفاجئ جمهورها بصورة جرئية على موقع التوصل الأجتماعى

بعد سرقة الصفحة الرسمية للفنانة سما المصري، على موقع الصور الشهير “انستجرام”، قامت على الفور بإنشاء حساب جديد، للتواصل من خلاله مع جمهورها، لكنها فوجئت بانتشار حسابات كثيرة مزيفة تحمل اسمها، وهو ما تسبب فى ضيق كثير لها.

وأكدت الفنانة سما المصرى، إن حسابها الرسمى الآن على “انستجرام”، قد تمت سرقته مطالبة معجبيها بالابتعاد على الصفحات الأخرى المزيفة، وشددت على أنها لا تمتلك أي حسابات أخرى علي موقع التواصل الاجتماعي سواء “فيس بوك” أو “تويتر”.

ونشرت الفنانة سما المصرى، أكثر من فيديو وعدد كبير من الصور، على حسابها الجديد، والذى أثاء أعجاب متابيعها.