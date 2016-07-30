مؤسسة الكبد المصرى تحتفل باليوم العالمى للفيروسات بقرية ميت بدر حلاوة غدًا

أكد الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى أن منظمة الصحة العالمية تشارك غدا السبت بوفد كبير من المنظمة فى احتفالية المؤسسة بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية من أجل رصد وتوثيق التجربة المصرية، تشارك غدا السبت بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة فيليبا إستر بروك مسئول مكافحة الفيروسات الكبدية بمنظمة الصحة العالمية و التى تنظمها لأول مرة داخل أكبر قرية مصرية تم إعلانها خالية من فيروس سى تماما وهى قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود محافظة الغربية .

وقال الدكتور جمال شيحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الوفد سيقوم بتفقد القرية وسط حضور كبير من وكالات الأنباء العالمية ويستمع من الأهالى إلى الخطوات التى نفذتها مؤسسة الكبد المصرى حتى نجحت فى القضاء ونهائيا على فيروس سى بين كل سكان القرية .

جدير بالذكر أن مؤسسة الكبد المصرى كانت قد نظمت سلسلة احتفالات باليوم العالمى للالتهاب الكبدى الفيروسى الذى يصادف يوم 28 يوليو من كل عام حيث نظمت داخل مقر مستشفى الكبد المصرى بشربين بالدقهلية حملات توعية بالالتهاب الكبدى سى وإجراء تحاليل وظائف كبد ، وعرض تسعة أفلام رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد باللغة العربية لزيادة التوعية المجتمعية بالتهابات الكبدية الفيروسية، طرق العدوى، مخاطر الإصابة و السلوكيات الصحية السليمة لتجنب الإصابة بالتهاب الكبدى بى و سى .

وأشار الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إلى أن احتفالات مؤسسة الكبد المصرى باليوم العالمى للالتهاب الكبدى الفيروسي لهذا العام تأخذ شكلا مختلفا عن الأعوام السابقة فتنظم المؤسسة فعاليات متعددة بدأتها أمس الخميس وتستمر اليوم وتختتم غدا السبت .

وأوضح الدكتور جمال شيحة أن اليوم العالمى للالتهاب الكبدى الفيروسي يأتى هذا العام وقد حققت مؤسسة الكبد المصري انجازا كبيرا من خلال نجاح المؤسسة في إعلان 14 قرية مصرية خالية من فيروس سى حتى الآن والعمل على الانتهاء من إعلان 30 قرية مصرية خالية من فيروس سى قريبا وهو ما دعا أكبر هيئة دولية مختصة بالشئون الصحية فى العالم وهى منظمة الصحة العالمية للإشادة بهذه التجربة ورصدها وتوثيقها من أجل تقديمها للعالم كنموذج مكتمل من نماذج النجاح فى القضاء على الفيروسات الكبدية .

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