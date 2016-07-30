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بالصور..عودة المياه لأهالي بني سويف عقب إصلاح العطل بخط المياه

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان
> أكد أحمد دسوقي، رئيس مدينة بني سويف، أن أعمال إصلاح ماسورة المياه بشارع الرياضي بمدينة بني سويف، إنتهت وتم توصيل مياه الشرب للمنطقة ، مشيرًا إلى أن المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، كان متابعًا لأعمال الإصلاح التي قامت بها الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب .

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح صحفي، أنه فور الإبلاغ عن الكسر الذي حدث بخط المياه بشارع 23 يوليو “الرياضي” أمام مبنى مكتب صحة بني سويف، نتيجة قيام أحد المقاولين بأعمال حفر أساس أحد المباني بالمنطقة ، توجهت سيارات الكسح من شركة المياه والوحدة المحلية وتم شفط المياه من المنطقة لإعادتها إلى طبيعتها وتسيير حركة السيارات والمشاة بها.

وأضاف، أن الوحدة المحلية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقاول المتسبب في الكسر .

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