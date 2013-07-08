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خالد تاجا يعود من "قلب اللهب"

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خالد تاجا يعود من "قلب اللهب" خالد تاجا يعود من "قلب اللهب"

رغم توديعه للحياة في عام 2012، إلا أنّ الفنان السوري الراحل خالد تاجا سيطلّ على جمهوره في الموسم الرمضانيّ الجديد 2013 عبر مسلسل "قلب اللهب" الذي شارك في بطولته منذ عام 2011.
وكان تصوير مسلسل "قلب اللهب" قد تمّ في دمشق، عام 2011، إلا أنّ عرضه تأجّل عدّة مرّات، ليتقرّر أخيراً عرضه هذا العام، للمرّة الأولى، على الفضائيّات العربيّة خلال شهر رمضان المبارك.
ويجسّد الراحل تاجا في العمل شخصيّة "أبو عامر" الذي كان يعمل كمساعد أوّل في الجيش، ويُصاب ابنه "سومر" بالشلل التامّ، نتيجة انفجار باصّ على طريق دمشق ـ حلب. وبعد هذه الحادثة، يتأثر تأثراً شديداً وتتغيّر حياته، والعمل عن نصّ للكاتب أسامة كوكش، ومن إخراج أسامة الحمد.
والعمل من بطولة مجموعة من نجوم الدراما السورية، منهم مهيار خضور، ديمة قندلفت، وائل رمضان، كندة حنا، إمارات رزق، تاج حيدر...

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