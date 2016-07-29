ستوك سيتي: رمضان صبحي أكثر من مجرد موهبة.. وتحذير وحيد

تحدث توني سكولز المدير التنفيذي لنادي ستوك سيتي عن "الجودة الرائعة" التي امتلكها الفريق بعد ضم رمضان صبحي جناح النادي الأهلي و"التحذير الوحيد".

ستوك سيتي أعلن رسميا ضم رمضان صبحي من الأهلي مقابل 6 مليون يورو كأغلى لاعب مصري ينتقل إلى الخارج. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي غاب عن معسكر ستوك سيتي في أمريكا وقد يظهر في ألمانيا في اللقاء الودي للفريق الإنجليزي أمام هامبورج. (طالع التفاصيل)

وقال المدير التنفيذي لستوك عن رمضان صبحي: "حصلنا على موهبة لاشك فيها".

وأضاف في تصريحات مصورة مع قناة نادي ستوك " متأكد أن عددا من مشجعي ستوك سيتي شاهدوا مهارات اللاعب عبر يوتيوب".

وواصل "ولكن ما يمتلكه رمضان صبحي أكثر من مجرد موهبة. هو يلعب منذ أن كان عمره 18 عاما ومثل منتخب بلاده في هذا السن. ولم يغب عن المباريات إلا بسبب الإصابة أو الامتحانات. هذا يدل على أشياء عديدة".

التحذير الوحيد

وعلى الرغم من موهبة رمضان صبحي إلا أن سكولز تحدث عن "التحذير الوحيد بخصوص صفقة رمضان صبحي".

وأوضح "حصلنا على جودة عالية لا شك في ذلك ولكن يوجد تحذير وحيد بخصوص رمضان".

وأكمل حديثه قائلا "الحذر الوحيد هو أنه يبلغ من العمر 19 عاما وقادم من بلد مختلفة لذلك علينا أن نكون حذرين في التعامل وألا نتوقع منه الكثير في وقت قصير جدا".

طالع أيضا

إنفوجرافيك في الجول – مسيرة رمضان صبحي مع الأهلي قبل الانتقال لستوك

أبو تريكة لـ في الجول: الفوز على الوداد قد يكون مفتاح التتويج.. ورمضان تفهم نصائحي

تقرير في الجول – كم يبلغ سعر رمضان والنني واللاعبين العرب في فانتازي الدوري الإنجليزي

مذيع الفيفا الشهير لـ في الجول: على رمضان صبحي الاقتداء برونالدو

بالصوت - مدرب ستوك ينصح رمضان عبر في الجول "هكذا ستشارك معنا"