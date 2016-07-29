أستاذ كبد: إصفرار العين أحد علامات الإصابة بالفيروسات الكبدية

أكد الدكتور سامى زكى أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر واستشارى الجمعية المصرية للحميات أن ظهور اصفرار دليل على الإصابة بالفيروسات الكبدية، موضحا أن اصفرار العين له أسباب متعددة.

وقال الدكتور سامى زكى أنه يمكن تقسيم الإصابة بالصفراء إلى ثلاث أنواع، الأول يسمى الصفراء غير المباشرة، أو بمعنى آخر الصفراء لأسباب غير أمراض الكبد، وغالبا ما تكون ناتجة عن زيادة فى تكسير خلايا الدم الحمراء، وهذا النوع يجب أن نبحث فيه عن الأمراض التى تصيب الدم، مثل أنيميا الفول والحساسية، لبعض الأدوية مثل الأسبرين والسلفا، موضحا أن النوع الثانى هو إصابة خلايا الكبد نفسها، مثل الإصابة بالفيروسات الكبدية.

وأشار إلى أنه يوجد فيروسات أخرى يمكن أن تؤثر على الكبد، وكذلك الكثير من الميكروبات مثل حمى التيوفويد ،أو حمى المالطا، أو الجرثومة الحلزونية ،كذلك التسمم الغذائى ،موضحا أن النوع الثالث وهى الصفراء الانسدادية .

وأكد أنه يمكن التفرقة بين هذه الأنواع عن طريق الفحص الإكلينيكى والفحص بالموجات الصوتية ،وعمل تحليل صورة الدم، وكل هذه الأمور تحدد الطريق الذى يسلكه الطبيب لتحديد نوع العلاج .

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