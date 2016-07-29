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نقل تبعية موانئ«بورسعيد والسخنة» إلي الهيئة الإقتصادية لقناة السويس

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نقل تبعية موانئ«بورسعيد والسخنة» إلي الهيئة الإقتصادية لقناة السويس نقل تبعية موانئ«بورسعيد والسخنة» إلي الهيئة الإقتصادية لقناة السويس

وزير النقل- الدكتور جلال السعيد

مراسل«ONA»:
> أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، أن موانئ غرب وشرق بورسعيد والسخنة والأدبية والطور والعريش، إنتقلت تبعيتها من وزارة النقل إلى الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، وفق القرار الجمهورى الصادر فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن الفترة الماضية، شهدت إجتماعات تنسيقية بين الوزارة والهيئة لأعمال نقل الملكية.

وكشف الدكتور ناصر فؤاد، المتحدث باسم الهيئة الإقتصادية،في تصريح صحفي، عن أن قرار النقل البحرى لم يتضمن فى حيثياته قرار كل من رئيس الجمهورية بتأسيس الهيئة فى أغسطس ، ومجلس الوزراء فى سبتمبر، وهو ما تسبب فى اللغط ولكن التنسيق يسير على أعلى مستوى بين النقل والهيئة.

وأعلنت وزارة النقل، أنها تدرس إنشاء مارينا جديد يربط بين ميناءى دهب بجنوب سيناء وتبوك بالسعودية.

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