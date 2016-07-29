مؤسس شركة أمازون يصعد للمركز الثاني في سباق أغنى رجال العالم

أصبح مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس، ثالث أغنى رجل في العالم للمرة الأولى، متفوقًا على وارين بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي.

وبلغت ثروة “بيزوس”، 65.3 مليار دولار حتى الساعة 2030 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، مقارنة بثروة بافيت التي وصلت قيمتها إلى 64.9 مليار دولار.

ويملك بيزوس، 52 عام، 18 في المئة تقريبًا من أسهم أمازون، وارتفع سعر سهم الشركة بنحو 50 في المئة منذ أوائل فبراير الماضي، ليواصل أكبر متجر للبيع بالتجزئة على الانترنت في العالم تحقيق مكاسب كبيرة مع تزايد الإقبال على الشراء عن طريق الإنترنت عوضًا عن المراكز التجارية.

ولا يزال بيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت أغنى رجل في العالم بثروة بلغت قيمتها 77.7 مليار دولار، بينما حل الإسباني أمانثيو أورتيجا الذي أسس سلسلة متاجر زارا للأزياء في المركز الثاني بثروة قيمتها 72.7 مليار دولار، كما حل مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي في المركز الخامس بثروة قيمتها 54 مليار دولار.