وليد توفيق : «مصر حلم لكل فنان عربي .. وهذه قصة لقائي الأول بزوجتي»

قال الفنان اللبناني وليد توفيق، إنَّ مصر حلم لكل فنان أصيل عربي .

وأضاف توفيق، خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة CBC، أنَّه حين استقل الطائرة للمرة الأولى من بيروت إلى القاهرة، فوجئ بتعقليات جمهور نادي الزمالك، في حين أنَّه لم يكن يعلم بذلك التراشق بين جمهوري الناديين الكبيرين، ولم يكن يعرف دلالة اللون الأبيض والأحمر في الشارع المصري.

وروى توفيق، قصة طريفة عن لقائه زوجته بالمصادفة للمرة الأولى قبل أن يعرفها أو يتعاملا مع بعضهما البعض، حيث إنَّ الطائرة نفسها التي حملته إلى القاهرة، كانت تمتلئ بورود وسجاد أحمر من أجل استقبال جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، التي صارت بعدها بسنوات زوجته وأم أولاده.