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شخص يدفع مليون يورو ثمن «وجبة عشاء»

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شخص يدفع مليون يورو ثمن «وجبة عشاء» شخص يدفع مليون يورو ثمن «وجبة عشاء»

أرشيفية

قام أحد الأشخاص في مدينة إينفروري باسكتلندا، دفع مبلغ مليون يورو عن طريق الخطأ، ثمن وجبة عشاء مكون من 3 أطباق فقط.

وقعت الحادثة عندما حضر رجل بصحبة اثنين من أصدقائه لتناول عشائ تقليدي في أحد المطاعم الهندية بالمدينة، وقرر دفع الفاتورة كاملة بنفسه عن طريق البطاقة المصرفية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وبعد محاولته الفاشلة أول مرة إدخال الرمز السري للبطاقة، قام صاحب البطاقة بالاتصال بالبنك للحصول على الرمز المطلوب للدفع، وبعد إتمام عملية الدفع عبر البنك نظر الرجل إلى الفاتورة ليصدم بالمبلغ المكتوب فيها والذي يقارب المليون يورو.

وقال صاحب المطعم الهندي، “كان من الممكن أن يأتي هذا العشاء بأكبر مَربح لي في تاريخ هذا المطعم على مدى 30 عامًا”.

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