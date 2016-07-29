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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى فى بنغازى

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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى فى بنغازى مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى فى بنغازى
لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية"الصاعقة" مصرعه اليوم الجمعة، جراء انفجار لغم أرضى بمحور القوارشة غرب مدينة بنغازى.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد ميلود الزوي،فى تصريح صحفى مساء اليوم، إن القوات الخاصة فقدت الجندى مرعى عبد الرحيم، جراء انفجار لغم أرضى بمحور القوارشة غرب مدينة بنغازى شرق البلاد.

وأضاف الزوي، أن القوات سيطرت على مواقع استراتيجية ومبانٍ لا تفصلهم عن بوابة القوارشة ببنغازي، إلاّ عدة أمتار، وهى منطقة اشتباكات وأصبحت تحت مرمى نيران الجيش، لكنه نفى الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بسيطرة الجيش على البوابة نفسها.

وأوضح أن البوابة تحت سيطرة تنظيم «داعش» والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه، لافتا أن السيطرة عليها أصبح قاب قوسين، مشيرا إلى أن آمر القوات الخاصة العميد ونيس بوخمادة يشرف على سير المعارك فى منطقة القوارشة «للرفع من الروح المعنوية للجنود».

وأضاف أن سرية الهندسة العسكرية فككت عددا كبيرا من العبوات الناسفة والألغام الأرضية التى زرعتها «التنظيمات الإرهابية» فى طريق عمارات القوارشة.
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