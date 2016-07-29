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"مكافحة الفيروسات الكبدية" تقرر إجراء فحص فيروس C لطلاب جامعة القاهرة

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"مكافحة الفيروسات الكبدية" تقرر إجراء فحص فيروس C لطلاب جامعة القاهرة "مكافحة الفيروسات الكبدية" تقرر إجراء فحص فيروس C لطلاب جامعة القاهرة
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال محاضرة ألقاها بمؤتمر الدلتا الدولى المنعقد حاليا بطنطا تحت عنوان "مستقبل علاج فيروس سى 2017" ، أنه سيتم فحص جميع طلبة جامعة القاهرة عند التحاقهم بالجامعة، وعلاج جميع الحالات التى تم اكتشاف إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى فحص عائلات المرضى الذين تم علاجهم من فيروس سى و أيضا العاملين فى الحقل الطبى.

وقال الدكتور جمال عصمت إن الأدوية الحديثة مناسبة لجميع حالات مرضى فيروس سى ، موضحا أنه يمكن تقليل فترة العلاج إلى شهرين وأحيانا أقل من شهرين بدلا من 3 شهور فى حالات الإصابة المزمنة.

وأشار إلى أن بعض الأدوية الحديثة التى اعتمدتها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية مؤخرا سوف تكون إضافة جديدة للذين يعانون من فيروس سى من النوع الجينى الثالث.

مؤتمر الدلتا يستعرض أحدث علاجات "فيروس بى"
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