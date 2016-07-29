دراسة: شرب الكحوليات مع زيادة الوزن يرفع خطر الإصابة بسرطان المرىء

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، إذ أفادت أن تناول المشروبات الكحولية بالإضافة إلى زيادة الوزن قد يكون أمراً سيئاً للغاية إذ أنه يرفع خطر الإصابة بسرطان المرىء بمعدل الضعف.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن ثلث حالات سرطان المرىء فى الولايات المتحدة الأمريكية أى حوالى 5600 فى السنة يمكن منعها إذا حافظوا الناس على وزن صحى ولم يشربوا الكحوليات.

وقالت أليس بندر، رئيسة قسم التغذية فى المعهد الأمريكى لأبحاث السرطان (AICR)، "هذه النتائج تؤكد أن نمط الحياة يلعب دورا قويا فى خطر الإصابة بالسرطان".

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أن السمنة ترتبط الآن بــ 11 نوعًا من السرطان والمشروبات الكحولية ترتبط بـ 6 أنواع من السرطان أبرزها سرطان المرىء والكبد.

وأظهرت الدراسة أن كل زيادة 5 نقاط فى مؤشر كتلة الجسم “BMI” (تقديرا للدهون فى الجسم يعتمد على الوزن والطول)، هناك 48% زيادة فى خطر الإصابة بسرطان المرىء.

وأضاف الباحثون أن سرطان المرىء هو سادس سبب أكثر شيوعا لوفيات السرطان فى جميع أنحاء العالم، والسبب الرئيسى السابع لوفيات السرطان بين الرجال فى الولايات المتحدة.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكي “Health Day News”، وذلك في التاسع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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