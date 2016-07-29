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الإسماعيلي لـ في الجول: مدرب الزمالك الجديد ' بتاع كورة '

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الإسماعيلي لـ في الجول: مدرب الزمالك الجديد ' بتاع كورة ' الإسماعيلي لـ في الجول: مدرب الزمالك الجديد ' بتاع كورة '

أشاد أيمن الجمل المدرب العام لنادي الإسماعيلي بمؤمن سليمان مدرب نادي الزمالك الجديد.

وتولى مؤمن سليمان لاعب الزمالك السابق مهمة تدريب نادي الزمالك بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وقال أيمن الجمل في تصريحات لـ FilGoal.com: "مواجهة الزمالك في نصف نهائي الكأس صعبة للغاية، وتغيير المدرب أزادها صعوبة".

وأضاف "مدرب الزمالك الجديد يملك رؤية فنية في قراءة المنافس وسيكون إضافة للزمالك في اللقاء".

الجمل أتبع "هزيمة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا سيزيد اللقاء صعوبة علينا لأنه سيزرع الدوافع في نفوسهم لتحقيق الفوز".

وأتم "رغم ذلك سوف ندرس نقاط ضعف الزمالك ونستعد له لما يضمن تحقيق الفوز للإسماعيلى والصعود إلى المباراة النهائيه لمسابقة كأس ".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

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