تسمم 15 شخصًا فى قرية الزاوية بأسيوط

أصيب 15 شخصًا، اليوم الجمعة، بحالة تسمم غذائى بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل الحالات لمستشفى أسيوط الجامعى العام لتلقى العلاج.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مديرية الصحة بأسيوط، يفيد استقبال مستشفى أسيوط الجامعى 15 شخصًا من قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، مصابين بحالات تسمم غذائى يرجع أن يكونوا قد تناولوها بمنزلهم.

جارٍ تلقى العلاج للحالات، ومعرفة أسباب التسمم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحقيق فيها.

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