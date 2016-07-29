أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تسمم 15 شخصًا فى قرية الزاوية بأسيوط

Google+ Print
تسمم 15 شخصًا فى قرية الزاوية بأسيوط تسمم 15 شخصًا فى قرية الزاوية بأسيوط
أصيب 15 شخصًا، اليوم الجمعة، بحالة تسمم غذائى بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل الحالات لمستشفى أسيوط الجامعى العام لتلقى العلاج.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مديرية الصحة بأسيوط، يفيد استقبال مستشفى أسيوط الجامعى 15 شخصًا من قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، مصابين بحالات تسمم غذائى يرجع أن يكونوا قد تناولوها بمنزلهم.

جارٍ تلقى العلاج للحالات، ومعرفة أسباب التسمم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحقيق فيها.

- انتحار طالب ثانوية عامة بعد تناوله مبيدا حشريا لتدنى مجموعه فى بنى سويف

- "تموين أسيوط" تضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365