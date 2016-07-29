بالأسماء.. الفائزون بالمرحلة الثانية بالدرجات القيادية فى االتنمية المحلية

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من اختبارات مسابقة تعين قيادات محلية للدرجة الممتازة، والتى تم قبول 143 شخصية بها إلى مرحلة المقابلة الشخصية مع لجنة مشكلة من وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، واللواء أحمد عبدالمنعم الأمين العام بالأمانة العامة للتنمية المحلية، وأحد مستشارين وزير التنمية المحلية، لأختبار المتقدمين للدرجات القيادية الممتازة بالوزارة.

وأضاف المصدر لليوم السابع، أن هناك 93 شخصية تم قبولهم كمرحلة ثانية للدرجات القيادية الممتازة بعد الامتحان التحريرى الذى قامت به الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية، حيث تمكن 50 شخص من اجتياز الامتحان التحريرى بالمرحلة الأولى من المسابقة ليصل الاجتمالى إلى 143

وكشف المصدر أن هناك 19 قيادة من الجيش حصلت على المناصب القيادية وهم: سامى محمد ابراهيم عبده طلعت موسى بسيونى الجزار، هشام عبد المنعم محمد مصطفى، عماد محمد احمد يوسف، خالد مصطفى سليمان شتا، عبد القادر مصطفى عبد القادر البسيونى، عاطف محمد كامل وجدى، ، ضياء الدين صابر بيومى حسين، حاتم زين العابدين حافظ البيه، طارق عبد اللطيف عبدالعزيز، طارق صادق محمد رحال، أشرف محمد حسن البيه، جمال محمد عبدالله مسعود، تامر ممدوح اسماعيل محمد، أشرف فتحى عبد السلام مرسى مجدى سلامة السيد احمد جاد، احمد مصطفى محمود عبيد اسماعيل فتحى ابراهيم يوسف.

وأوضح المصدر أن هناك 34 قيادة تم اختيارها من أبناء وزارة الداخلية وهم: محمود سامى محمد محمود، عبد الجواد كمال عبد الجواد النجار، طارق محمد كامل مرسى، مجدى عبد الحميد حسين عنانى، جمال الدين أبو زيد عبدالله فراج، نبيل عبدالرحمن منصور عبد السميع، أيمن عبد العليم عبد العليم مرعلى، هشام كمال عثمان فهمى، هشام ابراهيم محمد وهبه، أشرف محمد حسنين موافى، حسين مصطفى احمد الحباك، جمال عبد الرشيد الحسينى النجار، عهدى شكرى محمد أحمد خطاب، علاء رشاد محمد حنفى، ايهاب محمد محمد مؤنس، حسن عبد الهادى عبد الحميد عابد، يسرى عبد المنعم خضر عبد الرحمن ؛ مجدى عبد الحميد عبد المحسن، محمد عبد الحميد محمد احمد عيسى، عادل محمد محمد اسماعيل المصرى، محمود ابو شادى محمد ادريس سليمان، عماد محمد محمد اسماعيل المصرى، خالد حسن مرسى حسن، عصام عبد المطلب سليمان العلقامى، جلال عبد المنعم فايد، اشرف فكرى أحمد رفاعى، احمد عبدالغنى عبدالحميد محمود، احمد محمد على الجندى، ممتاز فهمى مصطفى الجدى، نادر سعيد عبد العزيز حسين، احمد طاهر مسعد شوربة، محمد مجدى عطية سويلم، محمد احمد الشافعى، تامر محمد توفيق أبو النجا .

وقال المصدر إن هناك 12 قيادة تعمل بالمحليات بينهم 6 لواءات، تم اختيارهم ضمن القيادات التى تم اختيارها للدرجات القيادية الممتازة، سواء وكلاء وزارة أو رئيس قطاع أو سكرتير عام او سكرتير عام مساعد بوزارة التنمية المحلية واللواء ماجد السيد أبو الفتوح عبد الكريم، و أحمد زكى رأفت عبد الوهاب، سكرتير عام مساعد لمحافظة الدقهلية، واللواء محمد خليل الملثم، رئيس مركز ومدينة سوهاج، والمهندس ابو السعود جهلان على ابو زيد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء السيد السيد حسن سعيد سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية، ومحمد عبد السلام احمد الصيرة والذى يشغل سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة البحيرة، واللواء ممدوح محمد احمد هجرس، رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، والأمير أحمد أبو زيد عبد الرحيم والذى عمل رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، ورئيس مركز ومدينةالمنصورة، و هناء محمود عبدالعزيز سيد أحمد سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الفيوم، سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة بني سويف حاليا، ومحمود مصطفى محمد عيسي رئيس حى وسط الإسكندرية سابقا، واللواء محسن حلمي أحمد رزق السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا حاليا.

بينما كان عدد المدنين الذين فازوا بالمناصب القيادية 27 قيادى وهم: سامى عبدالعزيز عبدالرحمن الحسينى عبدالغفار عمر،احمد محمود السيد حمودة، محمد عبدالجليل محمد النحار، جمال ابراهيم كلبة عمارة، محمود حسين ابوالغيط السيد، محمد محمد ممدوح العجماوى،عصام عبد الرؤوف يوسف، عبدالرحمن جمال الدين حمزة، محمد على ماهر محمد، طارق عبد السلام عبد الشافى، خالد سعد انصارى يوسف، يسن اسعد بحاتو، أسماعيل طه عبدالحميد اسماعيل، احمد محمد امين عبدالجيد بركات، محمد عبدالوهاب محمد حامد، السيد محمد حسن زنجير، خالد محمد المحمدى عبد الحليم، على حسن محمد مهران،محمد عبدالحميد سيد محمود، محمد فرغل محمد فرغل،خالد سيد محمد احمد، محمد سعد الدين حسن عبدالحميد، احمد عبد العظيم احمد داود الادريسى ؛ احمد على همام محمد ؛ علاء الدين محمد حسن يسن، عبد الجواد عبد العال احمد ابراهيم، واشرف عبدالبديع محمد خليل.

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