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الفنان كاظم الساهر : المنطقة العربية بها 14 مليون طفل بلا مدارس

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الفنان كاظم الساهر : المنطقة العربية بها 14 مليون طفل بلا مدارس الفنان كاظم الساهر : المنطقة العربية بها 14 مليون طفل بلا مدارس

كاظم الساهل

صرح الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الجمعة، إن الفنانين العرب يحاولون بأي طريقة نبذ العنف ونشر ثقافة المحبة والسلام ليس بتوجيه من أحد ،ولكن بوازع من ضميرهم وإحساسهم بالمسؤولية تجاه أوطانهم.

وقال “الساهر” في مؤتمر صحفي قبل حفله بمهرجان قرطاج الدولي “قدمت مجموعة أعمال تحكي عن المحبة والسلام، ما عندي حد يوجهني لكن ضميري هو اللي يوجهني”، حسبما ذكرت وكالة انباء رويترز.

وأضاف “الساهر”، “باعتباري سفيرًا لليونيسف في الوطن العربي أعرف أن 14 مليون طفل عربي بالمنطقة ليس لديهم مدارس”، وتابع “نعرف أن المستقبل يعني الأطفال، انظروا كيف سيكون المستقبل لهذا الوطن، هؤلاء إذا ما لديهم ثقافة أي شخص سيأتي ليسيطر على عقولهم ويفصل أدمغتهم ويقنعهم بفعل أي شيء ضد بلدهم”.

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