إصابة 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

أصيب أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الحدودى الفاصل شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية من قطاع غزة إن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى فى محيط موقع "ناحل عوز" العسكرى شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحى صوب مجموعة من الشبان اقتربوا من الحدود ورشقوا الجنود بالحجارة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان فى أطرافهم السفلية، كما أصيب عدد آخر من الشبان بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأضافت المصادر أنه تم نقل المصابين وهم فى العشرينات من العمر إلى مستشفى "الشفاء" بغزة لتلقى العلاج، واصفة إصاباتهم بالمتوسطة، وأن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

وتشهد مناطق التماس شرق قطاع غزة وشماله منذ اندلاع "هبة القدس" ضد الاحتلال مطلع أكتوبر الماضى مواجهات شبه أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودي، ما أدى إلى استشهاد عدد من الشبان وإصابة العشرات.

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