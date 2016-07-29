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اخبار ليبيا .. حرس السواحل الإيطالى ينقذ 3400 مهاجرا قبالة شواطىء ليبيا

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اخبار ليبيا .. حرس السواحل الإيطالى ينقذ 3400 مهاجرا قبالة شواطىء ليبيا اخبار ليبيا .. حرس السواحل الإيطالى ينقذ 3400 مهاجرا قبالة شواطىء ليبيا
تم إنقاذ أكثر من 3400 مهاجر الجمعة كانوا على متن 34 مركبا قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلن حرس السواحل الإيطاليون الذى ينسق العمليات فى هذه المنطقة.

وأعلن حرس السواحل فى تغريدة "تنسيق 34 عملية اغاثة وإنقاذ أكثر من 3400 شخص"، وتمت نجدة نحو 1400 من هؤلاء المهاجرين بسفن تابعة للبحرية الإيطالية تتولى اعمال الدورية قبالة السواحل الليبية. وانقذ الباقون من سفن منخرطة فى العملية البحرية الأوروبية ضد مهربى المهاجرين (صوفيا) ومن سفن للعمل الانساني.

ونشرت جمعية "اس أو اس-ميديتيرانيه" (المتوسط) التى انقذت سفينتها اكواريوس 236 مهاجرا، تغريدة تضمنت صورا لنساء تبكين وتغنين فرحا اثر انقاذهن وتظهر حالة الاجتفاف التى يعانى منها مهاجرون بعد اقل من يوم واحد فى البحر، وكان حرس السواحل اعلنوا الخميس انهم تولوا تنسيق عمليات انقاذ 1095 مهاجرا قبالة الساحل الليبى، وإذا كان الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الاوروبى وتركيا وغلق طريق البلقان اوقف تقريبا وصول مهاجرين إلى اليونان، فان تدفق المهاجرين القادمين من غرب افريقيا والقرن الافريقى باتجاه ايطاليا عبر ليبيا، مستمر.

وبحسب آخر حصيلة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة التى تعود إلى ما قبل العمليتين الاخيرتين، فان 89 الف مهاجر وصلوا إلى السواحل الايطالية منذ بداية العام، وهى حصيلة مشابهة للعدد المسجل بين يناير ويوليو 2015 والذى كان بلغ 93 الف مهاجر، فى المقابل لقى أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر حتفهم فى هذه الرحلة هذا العام، بحسب آخر تقديرات منظمة الهجرة الدولية، معظمهم فى وسط البحر الابيض المتوسط.
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