أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وفاة طفل فى حادث تسمم الـ15 مواطنا بأسيوط بسبب وجبة فاسدة

Google+ Print
وفاة طفل فى حادث تسمم الـ15 مواطنا بأسيوط بسبب وجبة فاسدة وفاة طفل فى حادث تسمم الـ15 مواطنا بأسيوط بسبب وجبة فاسدة
لقى طفل مصرعه وأصيب 14 شخصا بتسمم غذائى بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مستشفى أسيوط الجامعى يفيد وفاة أسامة عماد كمال "طفل"، وإصابة عبد الكريم أيمن عوض، وحسين ربيع عوض، وحسن ربيع عوض، وفاطمة أكرم جمال، وعلاء غريب عوض، ومحمد أيمن عوض، وأحمد أيمن عوض، وعوض أيمن عوض، وندا غريب عوض، وياسين أشرف جمال، ووليد غريب عوض، وعبد الرحمن أشرف، ومى مجدى جمال، ورحمة أحمد عوض والجميع من عائلة واحدة وجار علاجهم بالمستشفى الجامعى.

وبسؤال أحد المصابين أشار إلى تناول العائلة وجبة من "الفول" أدت إلى حالة التسمم، وجارى متابعة المصابين ونقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى الجامعى.

- تسمم 15 شخصًا فى قرية الزاوية بأسيوط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365