وفاة طفل فى حادث تسمم الـ15 مواطنا بأسيوط بسبب وجبة فاسدة

لقى طفل مصرعه وأصيب 14 شخصا بتسمم غذائى بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مستشفى أسيوط الجامعى يفيد وفاة أسامة عماد كمال "طفل"، وإصابة عبد الكريم أيمن عوض، وحسين ربيع عوض، وحسن ربيع عوض، وفاطمة أكرم جمال، وعلاء غريب عوض، ومحمد أيمن عوض، وأحمد أيمن عوض، وعوض أيمن عوض، وندا غريب عوض، وياسين أشرف جمال، ووليد غريب عوض، وعبد الرحمن أشرف، ومى مجدى جمال، ورحمة أحمد عوض والجميع من عائلة واحدة وجار علاجهم بالمستشفى الجامعى.

وبسؤال أحد المصابين أشار إلى تناول العائلة وجبة من "الفول" أدت إلى حالة التسمم، وجارى متابعة المصابين ونقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى الجامعى.

- تسمم 15 شخصًا فى قرية الزاوية بأسيوط