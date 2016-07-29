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غدا.. الحكم فى دعوى تطالب بمنع ظهور مرتضى منصور فى الفضائيات

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غدا.. الحكم فى دعوى تطالب بمنع ظهور مرتضى منصور فى الفضائيات غدا.. الحكم فى دعوى تطالب بمنع ظهور مرتضى منصور فى الفضائيات

>تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، حكمها فى الدعوى التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة وآخرون لمنع ظهور المحامى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام .

وأكد المستشار سمير البهى فى الدعوى التى أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية "أن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليًا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته".

وأضاف أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذى يجب أن تقوم به من حماية المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التى تنطلق من لسان مرتضى فى لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون.


>13 يوليو.. الحكم فى دعوى منع ظهور مرتضى منصور
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