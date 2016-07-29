«التعليم العالى»:إضافة الحافز الرياضى لـ1700 طالب ولا علاقة لنا به

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن مكتب التنسيق أضاف الحافز الرياضى لـ 1700 طالبا من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على البطولات الرياضية سواء الدولية أو الأفريقية أو المحلية. وأكد عطا، فى تصريحات صحفية اليوم، أن قوائم الطلاب الخاصة بدرجات الحافز الرياضى مرسلة من وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وأن مكتب التنسيق ليس له دخل فيها. كانت درجات الحافز الرياضى تسببت فى تغيير خريطة توزيع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، من خلال إصافة درجات من 2.5 إلى 40 درجة بالبطولات الدولية للطلاب المستحقين.