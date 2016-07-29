أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«التعليم العالى»:إضافة الحافز الرياضى لـ1700 طالب ولا علاقة لنا به

Google+ Print
«التعليم العالى»:إضافة الحافز الرياضى لـ1700 طالب ولا علاقة لنا به «التعليم العالى»:إضافة الحافز الرياضى لـ1700 طالب ولا علاقة لنا به

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن مكتب التنسيق أضاف الحافز الرياضى لـ 1700 طالبا من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على البطولات الرياضية سواء الدولية أو الأفريقية أو المحلية. وأكد عطا، فى تصريحات صحفية اليوم، أن قوائم الطلاب الخاصة بدرجات الحافز الرياضى مرسلة من وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وأن مكتب التنسيق ليس له دخل فيها. كانت درجات الحافز الرياضى تسببت فى تغيير خريطة توزيع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، من خلال إصافة درجات من 2.5 إلى 40 درجة بالبطولات الدولية للطلاب المستحقين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا