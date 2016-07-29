الجيش الأميركي يحقق في سرقة أسلحة من قاعدة له في ألمانيا

تحقق السلطات العسكرية الأميركية في سرقة عدد من قطع الأسلحة من غرفة أسلحة الجيش في قاعدة بألمانيا، وفقا لما أوردته أسوسيتد برس.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” قال كريس غراي، المتحدث باسم قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأمريكي في كوانيتيكو، بولاية فيرجينيا، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني الجمعة إن المواد التي سرقت من منشأة في شتوتغارت كان من بينها عدة مسدسات شبه آلية، وبندقية آلية من العيار الصغير وبندقية صيد.

وأضاف “لا يبدو أن ثمة كيان خارجي سرق الأسلحة النارية والمعدات أو اخترق السياج” بالرغم من أن ذلك لم يستبعد بالكامل.

ولم يحدد المسؤولون العسكريون على الفور وقت وقوع السرقة.

ويقدم المحققون العسكريون الأمريكيون جائزة قدرها عشرة آلاف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي الى استعادة الأسلحة أو محاكمة المسؤول عن السرقة.