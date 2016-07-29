بالفيديو.. محافظ جنوب سيناء يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور وفد مجلس العموم البريطانى

يعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لوفد مجلس العموم البريطانى.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر كل من "جيرالد هاوارث" رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطانى، واللوردات "ستون، ودير، وريسبى، وريتشارد جون، وأندروا زيلج واللورد جيفرى جيمس"، وسمير تكلا، مؤسس المجموعة البريطانية، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان مطار شرم الشيخ الدولى استقبل، اليوم الجمعة، وفدا رفيع المستوى من مجلس العموم البريطانى، فى زيارة رسمية إلى مدينة شرم الشيخ.



>محافظ جنوب سيناء يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور وفد... by youm7



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أعضاء وفد مجلس العموم البريطانى



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استعدادات عقد المؤتمر الصحفى



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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء التحضير للمؤتمر



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أحد أعضاء الوفد البريطانى بجوار محافظ جنوب سيناء



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الوفد البريطانى فى ضيافة المحافظة

بالصور.. وفد مجلس العموم البريطانى يصل مطار شرم الشيخ للاطمئنان على تأمين المطارات.. ترحيب واسع من قيادات "جنوب سيناء".. ومؤتمر صحفى لدعم السياحة.. وبرنامج ترفيهى خاص ورحلة بحرية لأعضاء الوفد

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