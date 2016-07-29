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التحالف الدولى ينفذ 31 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

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التحالف الدولى ينفذ 31 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق التحالف الدولى ينفذ 31 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق
أعلنت قوة المهام المشتركة اليوم الجمعة أن قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة نفذت 31 ضربة جوية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا.

ونقلت قناة (العربية) عن القوة قولها - فى بيان أصدرته اليوم - إن 12 غارة شنتها طائرات التحالف فى سوريا بالقرب من عين عيسى والرقة ودير الزور ومارع ومنبج دمرت خلالها وحدات تكتيكية وحفارات ونقطة لتجميع النفط ومواقع قتالية ومركبات، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مسلحين من داعش.

وأضاف البيان أن 19 ضربة نفذتها طائرات التحالف فى العراق بالقرب من البغدادى والحويجة وكركوك ومخمور والموصل والرمادى وسنجار وتلعفر والبوحيات، دمرت خلالها وحدات تكتيكية ومواقع للقتال وتجمع المسلحين وعددا من العربات والحفارات والرشاشات الثقيلة.
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